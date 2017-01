1993 Miss Universe Dayanara Torres, balik-Pilipinas

TULAD ni Miss Universe 1994 Sushmita Sen, nagbabalik sa bansa si Miss Universe 1993 Dayanara Torres.

Sa ikalawang pagkakataon, nakatakdang magbalik ang Puerto Rican beauty queen sa Pilipinas na itinuring niyang ikalawang tahanan para sa nalalapit na 65th Miss Universe grand coronation event.

Sa kanyang Instagram post, nagpahayag ng pagkasabik si Dayanara sa kanyang muling pagbabalik sa bansa. Aniya, “PHILIPPINES, HERE WE COME!!!!!”

Matatandaang napamahal sa Pilipinas ang 1993 Miss Universe nang bumisita siya sa bansa noong 1994 upang ipasa ang Miss Universe crown.

Matapos ang 1994 Miss Universe pageant, nanatili si Dayanara sa bansa pansamantala upang gumawa ng mga pelikula at ilang television shows. Isa sa mga nakapareha niya sa pelikula ang actor na si Aga Muhlach, ganu’n din in real life.

Sa pagbabalik ni Dayanara, magbabalik-showbiz kaya siya at magkaroon ng proyekto with Aga Muhlach again? ‘Yan ang dapat nating abangan, ang muling magsama sina Dayanara at Aga.

Samantala, makasasama ni Dayanara ang ilang sa Miss Universe title-holders sa grand coronation night kabilang sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Universe 1969 Gloria Diaz, Miss Universe 1973 Margarita Moran, Miss Universe 1991 Lupita Jones, Miss Universe 1994 Sushmita Sen, at Miss Universe 2007 Riyo Mori. ‘Yun nah!

Sa True Lang

by Throy Catan