Bela Padilla, tinapos ang kuwento at screenplay ng “Last Night” sa loob ng dalawang araw!

MATINDI! ‘Yan ang reaksyon ng ilang netizens nang malaman nila na tinapos ni Bela Padilla ang istorya at screenplay ng pelikulang “Last Night” na pinagbibidahan nina Piolo Pascual at Toni Gonzaga sa loob lamang ng dalawang araw. Iba siya, oh!

With the help of ex-boyfriend now business partner Neil Arce, nabuo at na-polish nila ang kuwento na sa Maynila ang setting. Sinagot ni Bela ang tanong ng mga curious fans sa pamamagitan ng kanyang #AskBela Twitter chat ilang araw na ang nakakaraan.

May ilan din na nagtanong sa kanya ng personal questions tulad ng: Kung sino ang pinaka-namimiss niya sa Kapuso network (Chariz Solomon-halos lahat naman yata ng ka-close niya Siyete ay mga Kapamilya na rin!), sino ang gusto niyang maging leading lady kung gagawa siya ng lesbian-themed movie (Angelica Panganiban ang kanyang choice – that’s interesting!) at kung ano ang magiging title ng movie nila ni Zanjoe Marudo kung gagawa ito ng concept for them (Panahon na naman sabay lagay ng crying smiley).

Hindi namin naiwasang silipin ang Instagram account ni Zanjoe. Walang bahid ng Bela sa kanyang recent updates at kahit ang pag-promote man lang ng Last Night o kahit ang 100 Tula Para Kay Stella ay waley.

Tinatago lang ba ni Zanjoe ang tunay niyang koneksyon kay Bela o talagang tapos na ito dahil wala na rin naman ang kanilang programang ‘My Dear Heart’?

Marami ngayon ang pumupuri at nadala sa performances nina Toni at Piolo pati na rin ang paghawak ni Bb. Joyce Bernal sa kauna-unahang full-length script ni Bela na naging isang ganap na pelikula.

What’s next for Bela? Nakatakda itong gumawa ng dalawang pelikula for 2018 – ang isa ay under sa award-winning director na si Brillante Mendoza at ang pangalawa naman ay under Paul Soriano na asawa ni Toni Gonzaga.

Ang ‘Last Night’ na kaya ang last movie venture nina Bela at ex-bf na si Neil Arce? We hope not!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club