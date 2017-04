Piolo Pascual at Shaina Magdayao, lantaran na ang relasyon

HINDI na nga maitatago pa nina Piolo Pascual at Shaina Magdayao ang kanilang relasyon. Lantaran na nga kung lantaran, na siyempre, siya namang hinihintay ng ShaiLo fans.

Sa nakaraang Coldplay concert, ka-date ni Piolo si Shaina. Kasama nila ang kanyang anak na si Iñigo Pascual sa pagsasaya sa naturang concert na ginanap noong April 4 sa MOA Concert Grounds.

Mapapansin sa mga naka-post na litrato sa social media ang labis na kasiya ng dalawa.

Sa isang video post sa Instagram account na @vivskylove, makikita si Shaina sa bandang likod ni Iñigo na masayang nakikiindak at nakikikanta sa tugtugin ng sikat na British band. Nakatalikod naman si Piolo na tila may kinakausap.

#coldplayconcert #shainamagdayao #inigopascual #happiness🌈👏😊😘😍👌 A post shared by vivskylove (@vivskylove) on Apr 4, 2017 at 8:13am PDT

Pero ang talagang kinakiligan ng ShaiLo fans ay ang video post, sa naturan ding account, na kuha ng yaya ni Piolo na si Moi Bien, kung saan makikitang naglalakad habang magka-holding hands sina Piolo at Shaina.

Sa video, makikitang naglalakad sa concert grounds ang grupo nina Piolo matapos ang naturang concert. Sa simula, makikita si Moi na kumukuha ng video at hinahagilap ang lahat ng kasama. Maririnig ang isa sa grupo na nagsasabi na “maganda ang background” at sa pagpaling kamera sa sinasabing “background”, doon na makikita sina Piolo at Shaina, na magkahawak ang kamay habang naglalakad.

So, titigilan na ba natin ang pangungulit sa kina Piolo at Shaina, at pagtatanong sa kanilang relasyon? Ayan na ang sagot, o!