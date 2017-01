Ejay Falcon, ayaw ipagkalat kung sino ang kanyang girlfriend

Tahimik ang buhay-pag-ibig ni Ejay Falcon. Walang masyadong balita.

Pero lingid sa kaalaman ng marami, happy ang sexy hunk sa kanyang lovelife. Hindi lang natin masyadong alam.

“Hindi lang napapag-uusapan. Ok itong ganito at walang intriga,” kuwento niya sa amin sa media launch ng pelikulang “Extra Service” na pinagbibidahan ng tatlong naggagandahan at nagseseksihang artists ng ABS-CBN na sina Coleen Garcia, Jessy Mendiola, at Arci Muñoz.

Si Ejay, romantically involved kay Jana Roxas na isang dating artista sa Kapuso Network na medyo nag-lie low, ayon na rin sa pagbabalita ng binata.

Mas gusto Ejay na hindi masyadong napag-uusapan ang lovelife niya. Mas gusto nga niya na iilan lang ang nakaaalam sa kung sino ang girlfriend niya para iwas intriga.

Pero siyempre, hindi maiiwasan na maitanong sa kanya kung kumusta ang buhay-pag-ibig niya, na proud naman siyang banggitin at ipagmalaki.

“Kasi kung laging napag-uusapan at naitatanong at naisusulat, mas may chance na maintriga. Masaya na ako sa ganito, masaya kami. Proud ako sa kanya,” kuwento ng binata.

Kung noong huling pasada ng 2016, maraming artista ang nagpaplano nang magpakasal tulad ng co-star niya na si Coleen Garcia sa boyfriend na si Billy Crawford, wala pa sa isip ni EJ ang marriage.

“Ipon muna habang kaya pang kumita,” sabi niya.

Ang pelikulang “Extra Service” na isang action-adventure na produced ng Skylight Films at Star Cinema ay tungkol sa tatlong dating mga preso na sa paglabas nila sa “laya” ay naging mala-Charlie’s Angels para sugpuin ang krimen, in disguise bilang mga seksing masahista sa umaga na iba naman ang katauhan pagkagat ng dilim.

Sa January 11 na mapanonood ang action-adventure cum comedy na pelikula ni Direk Chris Martinez, kung saan si Carmi Martin naman plays the handler ng tatlong masahista cum secret agents.

Reyted K

By RK VillaCorta